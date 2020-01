Roma, Silvestroni: Centrodestra compatto per preparare alternativa alla Raggi

“Con un 5 stelle che ha ormai più poltrone che voti è necessario cominciare a riflettere sul futuro della Capitale. Che si arrivi a scadenza naturale del mandato o che vi sia un voto anticipato ormai Roma può cominciare a sperare di essere liberata dal disastro “Raggi”. Ma proprio in virtù delle umiliazioni ed improvvisazioni subite in questi anni c’è sicuramente necessità di avviare con tutti gli alleati del centrodestra una riflessione la più condivisa possibile che porti ad una proposta alternativa all’altezza di una città come Roma. Anche perché, mi preme ricordare, che finché sarà in vigore l’infausta legge Delrio, il sindaco della capitale coinciderà anche con il sindaco della città metropolitana e avrà dunque la responsabilità dei 120 comuni della provincia ad oggi mortificati da una riforma incompiuta e poco sensata targata PD e da una totale assenza di gestione dei 5 stelle. Il centrodestra se unito e coeso può esprimere le giuste competenze per restituire alla capitale d’Italia e alla sua provincia la dignità e il peso politico che meritano. Si cominci a lavorare subito in questa direzione!” così in una nota il deputato e presidente provinciale romano di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

