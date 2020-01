Sugar tax, Bucalo: Scongiurare delocalizzazione Sibeg in Albania

“Giorgia Meloni è stata la prima esponente politica a schierarsi dalla parte della Sibeg. Come Fratelli d’Italia siamo sempre stati accanto agli imprenditori che investono e garantiscono lavoro, per questo motivo ho voluto visitare gli stabilimenti catanesi dell’azienda che produce imbottiglia e sviluppa in Sicilia i prodotti Coca – Cola”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo, che ha incontrato Cristina Busi Ferruzzi e Luca Busi, rispettivamente Presidente e AD di Sibeg, ha garantito il suo impegno per scongiurare la delocalizzazione in Albania dello storico stabilimento siciliano.

“Plastic tax e sugar tax – aggiunge Bucalo – rischiano di far sparire le piccole e medie imprese: il governo deve assolutamente fare un passo indietro. Dobbiamo capire che non si educa attraverso le tasse, ma occorre effettuare già dalle scuole dell’infanzia, una vera e propria formazione alimentare. Evidenziamo che la Sibeg ha introdotto nelle sue confezioni il 50% di Pet riciclato. Penalizzare un’azienda che non solo garantisce occupazione a quasi mille persone, ma che si spende anche nel sociale, con iniziative dedicate al territorio siciliano, è quindi irragionevole. Il governo grillo-piddino sta distruggendo l’economia nazionale: serve un’inversione di tendenza tagliando il cuneo fiscale”.