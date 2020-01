Calabria, FdI: Dopo sonora sconfitta la maggioranza si assicura la poltrona del Parco dell’aspromonte

«All’indomani di una sonora sconfitta elettorale in Calabria la maggioranza giallorossa occupa l’ultima poltrona disponibile nella Regione, quella del presidente del Parco dell’Aspromonte. Fratelli d’Italia non ha voluto partecipare a questo voto per la “poltrona del giorno dopo” ed ha abbandonato l’aula della commissione Ambiente per non legittimare un atto di arroganza compiuto dall’irresponsabile complicità tra Pd e M5S.

Nel corso dell’audizione il candidato presidente non ha risposto alle nostre domande e la maggioranza in tutta fretta ha cercato di portare a casa un accordo politico raccogliendo un’eredità lasciata dal precedente presidente. Avevamo già denunciato l’assurdità di depositare la richiesta di nomina del Presidente del Parco dell’Aspromonte lo scorso 18 dicembre, proprio a ridosso delle elezioni regionali calabresi che hanno bocciato sonoramente il centrosinistra in Calabria. Nella Commissione, noi dell’opposizione eravamo in numero superiore rispetto alla maggioranza e non siamo stati messi in condizione di votare per un atto di arroganza: ora – invece di fare una riflessione sul malgoverno della Calabria – Pd e M5s hanno lanciato l’assalto all’ultima poltrona e se la portano a casa».

Lo hanno dichiarato i componenti di Fratelli d’Italia della commissione Ambiente di Montecitorio, Paolo Trancassini, Tommaso Foti e Alessio Butti.