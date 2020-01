Giustizia. Balboni: Governo vari dl per magistratura onoraria. Da Bonafede fugace e irrilevante cenno

“E’ grave, che il ministro della Giustizia Bonafede nella sua relazione oggi in Senato abbia fatto solo un fugace e irrilevante cenno ad un pilastro del nostro ordinamento giudiziario, e cioè la magistratura onoraria. Inaccettabile considerando il ruolo fondamentale che svolge e che la sua assenza porterebbe la nostra giustizia al collasso. Fratelli d’Italia ritiene che sia urgente, oltre che necessario, riconoscere la dignità di questo settore della magistratura e che il governo dovrebbe intervenire attraverso un decreto legge, che abroghi la riforma Orlando e attribuisca ai magistrati onorari il giusto trattamento retributivo, previdenziale ed assistenziale. Un intervento necessario, sia alla luce dello sciopero in corso dei magistrati e sia per evitare la probabile condanna dell’Unione europea per l’indecente trattamento che stiamo riservando a questo pilastro della giustizia italiana”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, vicepresidente della Commissione Giustizia, intervento in Aula sulla relazione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sull’amministrazione della Giustizia.

