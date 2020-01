M5stelle, Rampelli: 5 stelle movimento biodegradabile (video)

“Il Movimento 5 stelle nasce come movimento antisistema. Il risultato elettorale anche di queste regionali dimostra che siamo in presenza di stelle ormai cadenti. Sembra passata un’era geologica da quando prendevano percentuali da capogiro invece stiamo parlando di appena un anno e mezzo fa. Sono parte di quei movimenti stagionali come l’Uomo Qualunque, i girotondini, il popolo viola, l’Italia dei Valori e, ora, le Sardine. Tutti movimenti biodegradabili che perdono presto la loro funzione perché privi di cultura politica, organi di una visione della società.

Nel caso dei 5 Stelle occorre evidenziare il fatto che hanno sbagliato tutto: alleandosi con Salvini hanno trasferito quote di elettorato alla Lega, ritenuta più strutturata e convincente, alleandosi poi col Pd gli hanno riconsegnato quei voti che dal Pd erano usciti per cercare nuove emozioni. Alla fine la gente, se copi, finisce sempre per scegliere l’originale”.

È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia intervenendo a Coffee Break.