Vendita Saeco, Rizzetto: Governo intervenga per tutelare i 280 lavoratori

«Le nuove strategie affaristiche di Philips non possono riversarsi in danno ai 280 lavoratori di una realtà aziendale storica per Gaggio Montano (BO). Chiediamo immediate iniziative al Ministro del lavoro Catalfo affinché si adoperi nei confronti dei vertici aziendali per sapere quali ripercussioni avrà la futura vendita di Saeco sul destino dei dipendenti, già provati dalle precedenti riorganizzazioni. Vanno adottati provvedimenti, anche ad effetti preventivi, per salvaguardare i livelli occupazionali. Non possiamo accettare che il cambio di business della multinazionale olandese possa essere portato a termine con un’operazione che vada a sacrificare i dipendenti, che solo ieri hanno appreso con una mail dell’operazione di vendita che renderà incerto il loro destino». È quanto dichiara il deputato Walter Rizzetto e capogruppo della Commissione lavoro di Fratelli d’Italia che ha presentato un’interrogazione al governo a tutela dei lavoratori.

