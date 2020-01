150 Roma Capitale, Rampelli: La Raggi si porta avanti col lavoro…

“La clamorosa gaffe della sindaca si Roma Raggi, denunciata dal Comitato Roma 150, ci fa ben sperare in una fine anticipata della sua giunta. Solo così si spiega l’organizzazione di un concerto per i 150 di Roma annessa all’Italia che cade nel 2021 con la proclamazione della Capitale formalizzata nella Gazzetta Ufficiale del Regno, il 3 febbraio ma del 1871 e non del 1870, anno nel quale come anche i ragazzini della quinta elementare sanno ci fu la breccia dii Porta Pia, il 20 settembre del 1870. dI fronte a tali errori, non ci sorprende che Roma Capitale si appresti a celebrare il 150^ senza fondi, senza poteri speciali, nella totale disattenzione del Governo nazionale che non ha finora neppure istituito un comitato celebrativo a Palazzo Chigi”.

È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.