Coronavirus, Gemmato: Riaprire campagna vaccinale influenza. Sintomatologia simile, si rischia affollamento ospedali

“Ringraziamo il ministro Speranza che ha dato subito seguito alla richiesta del capogruppo di FDI Lollobrigida di venire in aula a riferire. Su questi temi la politica non deve mai dividersi e Fratelli d’Italia sarà al fianco del ministro e del ministero in questa importante battaglia. Saremo costruttivi e non faremo divisioni partitiche. L’Italia è uno delle tre Nazioni in Europa che ha collegamenti diretti con la citta di Wuhan, città focolaio dell’insorgenza del virus. Diciamo no a facili allarmismi e soprattutto dobbiamo partire da un dato importante: il nostro SSN è il quarto sistema sanitario al mondo e questo è un merito che deve ingenerare sicurezza ai nostri cittadini. Esiste dunque una coincidenza di sintomatologia tra i due ceppi virali, quello influenzale e quello del corona virus che potrebbe portare ad un affollamento dei Pronto soccorso e delle strutture ospedaliere già oberate di lavoro in questo periodo dell’anno. Per questo FDI propone di riaprire una forte campagna vaccinale anti-influenzale in modo tale da attutire l’eventuale impatto che la coincidenza delle due patologie possono avere sul nostro servizio sanitario”.

Così Marcello Gemmato, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula sull’informativa del ministro Speranza.

