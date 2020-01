Giustizia, Delmastro: Approvare proposta FdI su stabilizzazione Magistratura onoraria

«Storica sentenza del Giudice del Lavoro di Sassari che tutela finalmente i diritti della magistratura onoraria, riconoscendo finalmente la necessità di stabilizzarli. Magistrati onorari e giudici di pace sono moderni schiavi di Stato senza trattamento pensionistico, senza trattamento previdenziale, senza malattia e infortuni. Fratelli d’Italia è sempre stata al fianco di questi nobili servitori dello Stato. Ora il Governo non ha più alibi: proceda ad approvare la proposta di legge di Fratelli d’Italia per la stabilizzazione dei magistrati onorari e dei giudici di pace. La giustizia funziona con gli organici, non con l’abolizione della prescrizione».

Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove.