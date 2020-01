FdI: Iniziano oggi a Roccaraso gli Stati generali della montagna. Chiusura domenica 2 febbraio (programma)

Si aprono oggi alle ore 16.30, per concludersi domenica 2 febbraio, gli Stati generali della Montagna 2020 a Roccaraso (AQ), organizzati e promossi dal gruppo al Senato di Fratelli d’Italia, presso la sala Consiliare “G. Spataro” in viale degli Alberghi, 2/a. Dopo i saluti iniziali alle ore 17.30 è previsto il convegno “Sci e non solo”.

L’obiettivo delle tre giornate, per il partito guidato da Giorgia Meloni, è quello di lavorare all’elaborazione di una legge quadro per la montagna, per valorizzarne identità e tradizione e far sì che essa possa essere anche un importante volano per l’economia dei territori.

