Giustizia, Meloni: Parlamento approvi subito proposta di legge FdI per stabilizzare magistrati onorari e giudici di pace

«Il Tribunale di Sassari ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato della magistratura onoraria con il Ministero della Giustizia. Una bella notizia che conferma la bontà della battaglia di Fratelli d’Italia, che ha sempre difeso questi nobili servitori dello Stato, trattati come schiavi, senza avere trattamento previdenziale e pensionistico, ferie, malattie e infortuni. Basta perdere tempo: si discuta e si approvi subito in Parlamento la proposta di legge di Fratelli d’Italia per stabilizzare magistrati onorari e giudici di pace. Per funzionare e dare risposte agli italiani, la giustizia ha bisogno di organico e di interventi strutturali, non di aberranti misure come l’abolizione della prescrizione».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.