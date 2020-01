Libia, FdI: Governo tuteli interesse Nazionale

Auspichiamo audizione congiunta Di Maio-Guerini su futuro missioni internazionali

“Fratelli d’Italia auspica un’audizione congiunta dei ministri Di Maio e Guerini per comprendere se nel governo Conte c’è una visione unitaria sul futuro delle missioni internazionali. Il Ministro della Difesa infatti, è sembrato disponibile ad aumentare le dotazioni finanziarie mentre dal M5S arriva una netta contrarietà a questa possibilità. Inoltre, nell’audizione di oggi in Senato, il ministro di Maio ha abbandonato i toni assertivi usati a metà gennaio e la sensazione è che da parte del nostro governo non ci sia tutela dell’interesse nazionale in Libia e nessuna chiarezza sul mandato da conferire alla missione Sofhia o di un’altra missione che dovrebbe attuare un embargo delle armi. Non si parla più di una forza di interposizione e quello che emerge nello scenario libico è il protagonismo della Turchia e della Russia. Insomma, sullo sfondo appare sempre più probabile la spartizione della Libia piuttosto che la sua unità e stabilizzazione”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo di Fratelli d’Italia in commissione Difesa di Camera e Senato Salvatore Deidda e Isabella Rauti.