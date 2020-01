Made in Italy, De Carlo: In prima fila per tutela prodotti alimentari nazionali

“Fratelli d’Italia si dimostra ancora una volta in prima fila per la tutela e la promozione dei prodotti alimentari nazionali grazie alla calendarizzazione della mozione a prima firma Giorgia Meloni. Anche in Europa ci battiamo da tempo per una normativa comunitaria che obblighi tutti gli Stati membri dell’Unione europea ad apporre sui propri prodotti un’etichetta identificativa della provenienza della merce in commercio. Oltre al falso made in Italy che provoca danni ai nostri produttori per un valore di oltre 100 miliardi di euro, dobbiamo subire anche espedienti come il sistema di etichettatura francese ‘Nutriscore’ che ha l’unico scopo di contrastare le eccellenze gastronomiche italiane. I cittadini e i produttori devono sapere che Fratelli d’Italia continuerà a battersi in ogni sede per difendere i loro interessi”.

Lo dichiara Luca De Carlo, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della commissione Agricoltura della Camera.