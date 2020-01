Roma, Silvestroni: Grazie a FdI ripristinato servizio essenziale per il decoro della Capitale

“Finalmente a Roma verrà ripristinato il servizio Pics, per contrastare il degrado urbano, che era stato smantellato dal sindaco Raggi, grazie ad una mozione di Fratelli d’Italia e della lista civica con Giorgia, approvata oggi dall’Assemblea capitolina. Si tratta di un servizio essenziale per garantire il decoro urbano e contrastare l’illegalità e garantire la tranquillità e la sicurezza dei romani. Con questo strumento si potrà intervenire efficacemente per i bivacchi, i rifiuti abbandonati per strada, gli insediamenti abusivi urbani e lungo le sponde del Tevere. Ora il nostro impegno sarà quello di vigilare affinché la mozione approvata dall’Assemblea capitolina venga immediatamente messa in atto”.

Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.

