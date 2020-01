Scuola, Bucalo: Da Bussetti, Fioramonti e Azzolina direttive diverse

Rottura sindacati e amministrazione ne è esempio

“Purtroppo quello che avevo paventato è accaduto: il ministero a furia di cambiare cocchiere, ha perso la via maestra. Bussetti, Fioramonti e adesso la Azzolina, hanno impartito direttive talmente dissimili che oggi in Viale Trastevere, non c’è un orientamento ben preciso. La rottura tra sindacati e amministrazione ministeriale sull’avvio del concorso a cattedra straordinario per assumere 24 mila docenti con almeno 3 anni di servizio, formalizzata ieri sera, ne è un fulgido esempio. Questo perché gli ultimi governi a trazione grillina, fin dal 24 aprile 2019, hanno cercato solamente provvedimenti tampone affrontando con superficialità e scarsa competenza, le delicatissime questioni riguardanti il mondo della scuola. Insomma, una disarmante approssimazione che si è tramutata in farsa, dopo il trionfalistico annuncio, fatto proprio in queste ore dal ministro Azzolina che, ha garantito entro febbraio, l’espletamento di tre concorsi. Fumo negli occhi per migliaia di seri professionisti che fino ad oggi hanno contribuito a portare avanti il buon nome della scuola italiana”.

Lo dichiara Carmela Ella Bucalo, deputato di Fratelli d’Italia e vice responsabile del Laboratorio tematico Istruzione con delega alla scuola.