“Spallanzani orgoglio d’Italia e del mondo. La comunità internazionale per sempre grata a medici, ricercatori e a tutta la struttura che in pochi giorni è stata capace di isolare il corona virus e aperto la strada alla fase della cura. Quando l’Italia può, non ce n’è per nessuno”.

È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli.