Foibe, Frassinetti: L’ANPI non ne parli

“È davvero grave che oggi in un’aula istituzionale come la biblioteca del Senato l’ANPI possa cimentarsi nel peggior negazionismo parlando di foibe. Lo scorso anno si votó in commissione Cultura alla Camera una mozione a mia prima firma, dove si prevedeva che nelle scuole a parlare di foibe ed esodo potessero andare solo esperti indicati dalle associazioni di esuli, sarebbe il caso di estendere questo principio anche a tutti gli eventi organizzati in luoghi istituzionali e pubblici. Questo per evitare che, tramite forme di bieco revisionismo, i nostri Martiri e i nostri esuli vengano ulteriormente offesi”.

Lo dichiara la vicepresidente della Commissione Cultura della Camera Paola Frassinetti di FdI.

