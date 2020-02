Foibe, La Russa: Da Anpi sfregio a istituzioni e vittime

‘10 febbraio dalle foibe all’esodo’ è il titolo del libro di Roberto Menia, che verrà presentato mercoledì 5 febbraio alle ore 15 nella sala stampa del Senato. Oltre all’autore, già primo firmatario della legge che istituisce il ‘Giorno del Ricordo’, parteciperanno il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, il giornalista Marcello Veneziani, Luciano Lucarini, editore de ‘Libri del Borghese’ e i rappresentanti del Comitato 10 Febbraio.



“Da sempre – dichiara Ignazio La Russa – rendiamo onore alle vittime delle foibe e ai tanti istriani, dalmati e fiumani costretti dal dittatore comunista Tito all’esodo dalle loro terre. Un pezzo di storia della nostra Nazione che per decenni è stato negato dalla sinistra. E ancora oggi, quei crimini così odiosi vengono da molti negati o giustificati. Tra questi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia che domani, in sfregio alle istituzioni e a quei morti, presenterà nella Biblioteca del Senato un convegno giustificazionista. L’Anpi si conferma una foglia di fico della sinistra, un’associazione che prende migliaia e migliaia di euro di finanziamenti statali per sbandierare il pericolo del fascismo e che forse per l’Italia auspica una dittatura rossa”.

