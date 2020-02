Foibe, Meloni: Convegno organizzato da Anpi è oltraggio a esuli e vittime foibe

«Il convegno organizzato nella Sala degli atti parlamentari della biblioteca del Senato dall’Anpi “Il fascismo di confine e il dramma delle foibe” rappresenta senza dubbio l’ennesima occasione, dal chiaro intento revisionista, di voler minimizzare o provare a giustificare la violenza contro gli italiani. È un vero e proprio oltraggio agli esuli istriani e dalmati infoibati vittime dell’odio comunista e, ancor più grave, che il tutto avvenga all’interno di un’Istituzione. Non è accettabile che ancora ci sia bisogno di rimarcare che le foibe non sono state un dramma ma un crimine i cui colpevoli troppo spesso non hanno pagato. Anpi senza vergogna.».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.