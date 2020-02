Foibe. Rauti: Da Anpi pericolosa iniziativa revisionista e giustificazionista. Introdurre reato di negazionismo

“Quella organizzata oggi dall’Anpi nella Sala degli Atti parlamentari del Senato è una pericolosa iniziativa dal sapore revisionista e giustificazionista, che punta a derubricare le foibe a semplice dramma, e non crimine, a semplice reazione al Fascismo piuttosto che pulizia etnica verso gli italiani di Istria, Dalmazia e Fiume messa in atto dalle brutali truppe comuniste di Tito. Francamente dopo le parole del presidente Mattarella e l’istituzione di una legge nazionale, che ogni anno evoca il crimine delle foibe, speravamo di non assistere più ad iniziative come quella di oggi dell’Anpi, che rientra nella sistematica mistificazione della realtà e occultamento della verità che per decenni la sinistra ha portato avanti. Fratelli d’Italia continua nella sua battaglia per impedire che nel libro della storia della nostra Patria continuino a mancare pagine, e rilanciamo la nostra proposta per introdurre il reato di negazionismo delle foibe”. Lo dichiara il vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Isabella Rauti.

