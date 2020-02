Milleproroghe, FdI: Agevolare esercenti che riaprono attività chiuse da almeno 6 mesi

Bene approvazione nostro emendamento



“Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’approvazione in commissione Affari costituzionali dell’emendamento al decreto Milleproroghe che istituisce un’agevolazione a favore di esercenti di attività ubicate nei comuni con popolazione fino a 20mila abitanti che riaprono gli esercizi chiusi da almeno 6 mesi o che procedono ad ampliamenti. L’agevolazione consiste in un contributo erogato dalle amministrazioni comunali e la dotazione annuale prevista è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 10 milioni per l’anno 2021, a 13 milioni per l’anno 2022 e a 20 milioni a decorrere dall’anno 2023. Si tratta di un emendamento molto importante e che punta a risollevare quelle attività messe in crisi da un governo incapace di sostenerle nei momenti di difficoltà e che vede nelle piccole e medie imprese un nemico da tartassare. Ci auguriamo che su questo provvedimento possa convergere la più ampia maggioranza possibile”.

Lo dichiarano il presidente dei deputati di FDI Francesco Lollobrgida e il capogruppo in commissione attività produttive Riccardo Zucconi, primi firmatari dell’emendamento.