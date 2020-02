Roma, Rifiuti: Trancassini, da audizione assessore solo girotondo di parole

“L’audizione in commissione Ambiente della Camera di Massimiliano Valeriani, Assessore della Regione Lazio alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, si è rivelato un girotondo di parole che non porta a nulla se non all’evidente assenza di un piano rifiuti. Per Roma nessuna risposta e nessuna soluzione. L’unica novità giunge dal cambio di giudizio nei confronti del sindaco di Roma: ieri la Raggi era inadeguata, oggi è diventata un valido interlocutore per affrontare questa emergenza. Anche sulla discarica di Monte Carnevale e sui soldi stanziati per inviare i rifiuti all’estero non c’è stata nessuna risposta da parte dell’assessore. La triste verità è che si continua a fare politica sulle spalle della capitale: ieri con una sterile contrapposizione tra istituzioni e oggi con la complicità. Tutto questo sulle spalle dei romani”.

E’ quanto ha dichiarato Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale FDI del Lazio.

