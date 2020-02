Suppletive, FdI: Grazie a FdI approvata delibera su par condicio. Garantito diritto informazione equa e corretta

“Oggi la Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai ha approvato, su richiesta di Fratelli d’Italia, la delibera sulla par condicio per le elezioni suppletive nei collegi dell’Umbria, del Lazio e della Campania. Abbiamo raggiunto un importante risultato, non affatto scontato, e fondamentale per il pluralismo e la parità d’accesso ai mezzi di informazione Rai. Viene così bloccata la manovra della maggioranza di governo che sperava, senza regole, di poter utilizzare a proprio vantaggio l’Azienda di Stato, colmando così la perdurante crisi dei consensi. Invece grazie a FdI il diritto ad un’informazione equilibrata e corretta è stato garantito”.

Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Vigilanza Rai, Daniela Santanchè e il daputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone.