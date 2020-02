Ciampino, Silvestroni: Da PD e sinistra attacchi vergognosi contro sindaco Ballico

“Il Pd ancora non ha digerito la sconfitta subita a Ciampino ad opera del Sindaco Daniela Ballico, giovane esponente di Fdi. Oggi, un altro attacco vergognoso segue i tentativi di screditarla giunti durante la campagna elettorale. Ma alla pretestuosità degli attacchi si aggiunge la crassa ignoranza dei dirigenti del PD che confondono con il fascismo, frasi pronunciate diversi secoli prima la nascita di Mussolini. Il motto “Molti nemici, molto onore” fu infatti attribuito anche a Giulio Cesare ma storicamente fu pronunciato in questa esatta definizione nel lontano 1513. E lo stesso condottiero Von Frundsberg, nella battaglia di La Motta, combattendo contro i veneziani che erano in numero soverchiante disse al suo servitore che gli aveva fatto notare la sproporzione delle forze in campo: “Molti nemici di von Frundsberg, molto onore!”. Il fascismo come accadde in altre occasioni utilizzò questa frase per la propaganda così come fece con molte altre frasi di diversi personaggi storici. A Ciampino il Sindaco e il centrodestra di nemici ne hanno davvero molti anche se sono davvero di basso profilo. A Daniela Ballico, impegnata nel sociale, simbolo della difesa dei più deboli e infaticabile guida della Comunità della città, giunga la nostra solidarietà e stima. “Molti nemici di Daniela e Molto onore”

Lo dichiara Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore FDI della Provincia di Roma.

