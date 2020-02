Coronavirus, Donzelli: Da Wenzhou arriva 90% comunità Prato

Dare sostegno alle amministrazioni locali

“Fratelli d’Italia chiede al governo una ulteriore informativa sulla vicenda del coronavirus perché siamo preoccupati dalla notizia che la città di Wenzhou, dalla quale proviene il 90% della comunità cinese che vive a Prato, è stata messa in isolamento. In queste ore, a detta della stessa comunità cinese di Prato, da quella città stanno rientrando in Italia centinaia di persone. Occorre dare il massimo sostegno alle amministrazioni locali, a cominciare dalla Regione Toscana, affinché possano fronteggiare immediatamente questa emergenza”.

Così Giovanni Donzelli, deputato toscano di Fratelli d’Italia, intervenendo in Aula alla Camera.