Sicurezza, FdI: Governo spieghi ritardi su pubblicazione gazzetta dei correttivi al riordino carriere

“Fratelli d’Italia ha presentato nelle commissioni Affari costituzionali e Difesa, una interrogazione al governo per avere informazioni sulla mancata pubblicazione dei correttivi al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Tale ritardo potrebbe ripercuotersi su alcune operazioni in programma nei prossimi mesi, tra le quali il concorso per il reclutamento di Ufficiali nel Ruolo Speciale e le procedure per le aliquote di avanzamento, relativamente al periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2019 e il 1 gennaio 2020, oltre che ritardare la valutazione degli effetti concreti conseguenti al riordino in questione. Al governo, FDI chiede dunque non solo degli aggiornamenti ma anche quali iniziative intenda assumere al fine di procedere all’immediata pubblicazione del Decreto legislativo”.

Lo dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia nelle commissioni Affari costituzionali e Difesa, Emanuele Prisco e salvatore Deidda.

