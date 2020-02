Coronavirus, Zucconi: Conseguenze anche per turismo, moda e commercio

Governo intervenga con misure economiche a sostegno dei settori coinvolti

“Oltre al grave problema sanitario, il coronavirus sta infliggendo in Italia gravi conseguenze sotto il profilo economico. I settori dell’Automotive, della Moda, del Commercio e del Turismo subiranno forti perdite a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia. A nome di Fratelli d’Italia ho chiesto al Governo di intervenire per predisporre le necessarie misure economiche a sostegno di questi settori. In particolare, secondo associazioni di categoria accreditate, sono oltre 13 milioni le presenze turistiche a rischio nel prossimo futuro con danni fino a 1,6 miliardi di euro. FdI ribadisce la totale disponibilità a sostenere l’azione del Governo sia in merito al profilo sanitario sia nell’elaborazione di un pacchetto di proposte sull’emergenza economica come quella che ho presentato e che estende le prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale ai lavoratori delle micro e piccole aziende del Commercio e del Turismo colpite da questa emergenza economica”.

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile FDi del dipartimento Turismo.