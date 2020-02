FdI. Meloni a Washington: Italia può avere Governo che difenda interesse nazionale senza rinunciare a relazioni con il resto del mondo

«È una settimana densa di impegni internazionali per Fratelli d’Italia: dopo l’apertura a Roma della conferenza internazionale sul conservatorismo, ora siamo a Washington ospiti del “National Prayer Breakfast” per incontrare personalità che arrivano da tutto il mondo. È possibile anche per l’Italia avere un governo che difenda l’interesse nazionale italiano ma non rinunci ad avere relazioni con il resto del mondo. Ed è esattamente quello su cui lavora Fratelli d’Italia».

Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, interpellata dalla RAI al suo arrivo all’aeroporto di Washington.