Forteto. La Pietra: Finalmente costituita Commissione ma accordo Pd e M5S ha partorito topolino. E’ occasione persa

“Finalmente dopo innumerevoli e ingiustificabili rinvii, oggi si è formalmente costituita la Commissione bicamerale d’inchiesta sul Forteto. Un risultato che premia la costanza e la caparbietà, soprattutto di Fratelli d’Italia, che mai ha distolto l’attenzione su questo tema. Insieme al collega Giovanni Donzelli, che da sempre ne ha fatto una bandiera politica, cercheremo di dare un contributo fattivo alla Commissione per arrivare prima possibile a definire le responsabilità politiche di chi in questi anni non ha mai voluto fare chiarezza sul sistema di coperture che ha protetto il sistema Forteto. Dispiace che la presidenza di questa Commissione non sia stata data, come richiesto da tutte le opposizioni a Donzelli, che su questa vicenda ha un grado di conoscenza molto elevato. La mediazione politica fra il M5S e il Pd è stato il classico topolino partorito dalla montagna. Peccato, riteniamo che sia stata persa un’occasione non per il Centrodestra, ma soprattutto per le numerose vittime di questa odiosa vicenda”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra, componente della Commissione d’inchiesta sul Forteto.