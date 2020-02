Milleproroghe, Meloni: Grazie a FdI bloccata oscenità PD su finanziamento ad associazione in collegio Gualtieri

«Vittoria. Grazie alla denuncia di Fratelli d’Italia, oggi in Commissione è stata bloccata l’ultima oscenità del Pd, che voleva prendere quasi un milione di euro da un fondo del Mef guidato da Gualtieri per darli alla Casa delle Donne, un’associazione di sinistra che si trova nello stesso collegio nel quale il ministro Pd Gualtieri è candidato. Non si possono usare le Istituzioni e il potere per marchette e comprare consenso. Non abbasseremo la guardia».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.