Milleproroghe, Silvestroni: No a soldi pubblici per la campagna elettorale di Gualtieri

“Se il Ministro Gualtieri pensa di pagarsi la campagna elettorale con soldi pubblici troverà filo da torcere. Il contributo di 900 mila euro comparso come un coniglio dal cilindro nel decreto milleproroghe e preso da un fondo del suo Ministero per finanziare la Casa dell donne che casualmente ricade nel collegio elettorale di Roma dove è candidato ha tutto il sapore di una marchetta elettorale. La sinistra e il PD che sono in crisi di idee e proposte da tempo provino a prendere i voti in modo leale e mettano subito giù le mani dai soldi degli italiani” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

