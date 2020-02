Movimento 5 stelle, Rampelli: Il Governo cadrà a sua insaputa (video)

“Il Movimento 5 stelle è il partito di maggioranza relativa su cui si dovrebbe fondare la stabilità del governo. Invece Conte oltre a non avere una maggioranza nella società rischia presto di non averla neppure in Parlamento. Con tutta probabilità si andrà a elezioni anticipate nel peggiore dei modi perché la maggioranza si sfilaccerà pian piano e il governo cadrà a sua insaputa. È vero che hanno l’obiettivo strategico di arrivare a fine legislatura, per questo hanno messo insieme il diavolo con l’acqua santa, ma lo stillicidio dei dissensi e dei cambi di casacca porterà a una caduta rovinosa improvvisa e a conseguenti elezioni anticipate”.

È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia intervenendo sulla crisi del Movimento 5 Stelle a Omnibus