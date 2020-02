Treno deragliato, FdI: Ministro De Micheli riferisca in Parlamento

“Esprimiamo il più sentito cordoglio e la massima vicinanza ai familiari delle vittime e a tutte le persone ferite in seguito al deragliamento ferroviario di questa mattina nel Lodigiano. Simili tragedie non dovrebbero accadere e ci auguriamo fortemente che vengano attivati tutti gli strumenti necessari per fare piena luce sull’accaduto. A fronte di ciò, ci aspettiamo dal governo un segnale di attenzione immediato e chiediamo che il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, venga al più presto a riferire in Parlamento”. Lo dichiarano in una nota congiunta il vice presidente di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, e il capogruppo di Fdi in commissione Trasporti, Marco Silvestroni.

