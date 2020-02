FDI, Donzelli: Auguri a Luca De Carlo nuovo Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia in Veneto

“Un grande in bocca al lupo e complimenti a Luca De Carlo per la nomina di Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia in Veneto, ricevuta dal presidente Giorgia Meloni in seguito alle dimissioni di Sergio Berlato, al quale vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e i complimenti perché entrato al

Parlamento europeo dopo la Brexit. Sono certo che De Carlo saprà svolgere nel migliore dei modi il nuovo e importante compito grazie anche alla sua esperienza politica”.

Così in una nota il Responsabile Nazionale Organizzazione e deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.