Foibe, Silvestroni: Atto vandalico di Pomezia a stele martiri dimostra che lezioni dalla sinistra sono irricevibili

“Qualcuno informi Zingaretti che mentre gioca su twitter a fare lezioncine alla Meloni di falso buonismo, i veri odiatori seriali della sinistra vanno in giro a vandalizzare monumenti commemorativi dei martiri delle foibe. Ogni anno a ridosso del giorno del ricordo assistiamo al becero spettacolo di chi ancora vuole negare o sminuire o cancellare brutalmente il massacro di tanti italiani innocenti. Oggi pomeriggio mi recherò a Pomezia dove è avvenuto l’ultimo di questi atti vigliacchi per ribadire le gravi responsabilità politiche che i 5 stelle e PD hanno sul degrado di un territorio che era prospero e ora è stato massacrato ma anche per dare la mia solidarietà e quella di Fratelli d’italia alla comunità pometina, per ribadire che non accettiamo lezioni da chi non ha la levatura morale di impartirne” così in una nota il deputato e Presidente provinciale romano di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

Condividi