Casa delle donne, Rampelli: Necessario creare rete antiviolenza

“Non c’è settimana che non ci siano almeno 4 femminicidi. Il problema del Parlamento è trovare fondi per finanziare un’associazione di sinistra che ha 900mila euro di debiti per morosità con il Comune di Roma, facendo un’operazione in piena campagna elettorale a sostegno di un candidato che, guarda caso, è colui che apre i cordoni della borsa. Un’inaccettabile marchetta. Se si vuole creare un sostegno per le donne vittime di violenza si intraprenda un percorso serio e non episodico ed elettorale con l’apertura di nuovi centri antiviolenza adeguatamente sostenuti e gestiti con criteri trasparenti e con gare pubbliche, non politicamente esposti e legati ai partiti”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera della deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.