Camera dei deputati: Presentazione proposta di legge “collezionismo minore”

Collezionismo minore, tutele per il settore e nascita di una Fondazione: queste fra le linee guida della proposta di legge, a firma del Questore della Camera dei Deputati, On. Edmondo Cirielli (FdI), promossa dall’associazione “Sant’Anna”, che sarà presentata domani, martedì 11 febbraio 2020, alle ore 13, presso la sala stampa della Camera dei Deputati (via della Missione n. 4). Saranno presenti, oltre all’on. Cirielli, il presidente dell’associazione “Sant’Anna” Aldo Rossi Merighi; l’avvocato Carlo Sallustio dello Studio Nunziante Magrone, che ha contribuito alla stesura; il dottor Mauro Grimaldi, consigliere delegato Federcalcio Servizi e curatore della mostra “Un Secolo d’Azzurro”. Modererà l’avvocato Guido Cecinelli del Collegio di Garanzia del Coni.

La presenza degli organi di stampa è particolarmente gradita