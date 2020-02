Foibe, Meloni a Basovizza: Rendiamo omaggio a italiani uccisi da disegno pulizia etnica di Tito e condanniamo ogni forma di negazionismo

«Nel Giorno del Ricordo ho scelto, ancora una volta, di essere qui alla foiba di Basovizza per rendere omaggio agli italiani uccisi dal disegno di pulizia etnica del maresciallo comunista Tito, condannare ogni forma di negazionismo e rinnovare il nostro legame con la comunità italiana presente nelle terre dell’Adriatico orientale. La ricorrenza di oggi non è solo l’occasione per onorare i martiri delle foibe e il dramma dell’esodo istriano, fiumano e dalmata, ma anche il momento per celebrare il rapporto dell’Italia con i connazionali che vivono in Istria, a Fiume e in Dalmazia. Un legame che non si spezzerà mai e che è un dovere delle Istituzioni rafforzare ogni giorno».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia solenne in occasione del Giorno del Ricordo presso il Sacrario della Foiba di Basovizza a Trieste