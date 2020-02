Foibe, Meloni: FdI ringrazia Presidente Mattarella per ferma condanna negazionismo

«Fratelli d’Italia ringrazia il Presidente della Repubblica Mattarella per le importanti parole che ha pronunciato alla vigilia del Giorno del Ricordo dei martiri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Abbiamo particolarmente apprezzato la ferma condanna di quelle “sacche di deprecabile negazionismo militante” che ancora oggi resistono in Italia e che purtroppo hanno trovato espressione negli ultimi giorni in ignobili episodi e iniziative, organizzate anche in spazi istituzionali e da realtà riconosciute da certa politica come autorevoli interlocutori. Domani ci recheremo a Monrupino e a Basovizza per rendere omaggio ai nostri connazionali uccisi dal terribile disegno di pulizia etnica del maresciallo Tito e per rinnovare il nostro legame con la comunità italiana ancora presente nelle terre dell’Adriatico orientale».

È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.