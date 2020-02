Milleproroghe, FdI: Decretata illegittimità finanziamento casa donne, aveva ragione FdI

“A fronte dell’ennesimo, inopportuno tentativo della sinistra di finanziare nel Milleproroghe la Casa delle donne di Roma, ci hanno pensato le commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera a decretare definitivamente l’oggettiva illegittimità dell’emendamento in questione. Rimane agli atti come la sinistra abbia nuovamente provato ad aggirare le regole con norme ad personam o, in questo caso, ‘ad associazionem’. Una forzatura, guarda caso, tentata proprio durante la campagna elettorale nel I Municipio con lo scopo di finanziare una realtà che coinvolge la sinistra militante, strumentalizzando il tema della violenza sulle donne e cercando di far passare la giusta richiesta di Fdi di far rispettare leggi e regole, che valgono per tutti, per un colpevole disinteresse rispetto a questo tema. Alla fine avevamo ragione noi”. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli e Paolo Trancassini.

Condividi