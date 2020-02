Fisco, Silvestroni: Inaccettabile aumentare IVA per abbassare IRPEF

“L’oppressione fiscale sta uccidendo la nostra economia e distruggendo il lavoro in Italia. Per questo la priorità per Fratelli d’Italia è ridurre le #tasse a tutti, con una o due aliquote IRPEF e che prevedano un sostegno concreto per i figli a carico. Servono 20 miliardi per rendere strutturali le modifiche necessarie ad abbassare l’IRPEF proposte dal ministro Gualtieri ma è inaccettabile che le risorse si prendano alzando l’IVA. Per questo è necessario cancellare subito il reddito di cittadinanza e pensare a come far ripartire l’occupazione e il lavoro. Le tasse possono e devono essere abbassate, per farlo serve un governo coeso e compatto scelto dagli italiani con nuove elezioni e non come quello attuale litigioso su tutto: prima va a casa e meglio è” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

