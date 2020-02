Milleproroghe, Zucconi: Bene approvazione emendamento su tempi più lunghi per normativa antincendio per alberghi

“Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’approvazione nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio dell’emendamento a firma Riccardo Zucconi che concede agli alberghi più tempo per mettersi in regola con la normativa antincendio. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi. Le stesse strutture dovranno comunque presentare la Scia al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno prossimo attestando il rispetto di almeno quattro prescrizioni antincendio. In attesa che il Testo Unico sul Turismo proposto da FdI venga finalmente approvato, attraverso questo intervento abbiamo voluto dare un nuovo contributo nella difesa delle piccole e medie aziende del settore, fondamentali per mantenere vivo il tessuto turistico italiano”.

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e primo firmatario dell’emendamento approvato.