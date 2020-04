Coronavirus, Montaruli: Da Conte fake news contro Giorgia Meloni

“Nel 2012 Giorgia Meloni non era Ministro ma al governo c’era Monti, che a Conte ha votato la fiducia in Senato. Quando Giuseppi decide di fare comizi sfruttando conferenze straordinarie indette invece per ragioni di pubblica utilità come nel caso dell’emergenza coronavirus almeno si informi e non faccia il professore. Per ora, l’unica lezione che sta dando all’Italia è di arroganza mista all’inadeguatezza ma del resto è a capo del M5S. Per quanto riguarda infine il Mes venga in aula: Fdi presenterà una mozione per dire no al Meccanismo europeo di stabilità e vedremo come voterà la sua maggioranza”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, capogruppo FDI in Commissione politiche Ue alla Camera dei deputati.