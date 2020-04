Coronavirus, Delmastro: Se Task Force su fake news operativa oggi bussava a porta Conte

“Peccato che la task force contro le fake news voluta da Palazzo Chigi non sia già operativa perché oggi avrebbe bussato alla porta di Conte che dopo la bufala del “mai Mes”, ne spara impunemente un’altra su Giorgia Meloni, sostenendo che fosse ministro nel 2012 all’epoca del Mes. Giorgia Meloni non era ministro e non votò il Mes. Comprendiamo la scarsa conoscenza della politica perché a quei tempi Conte pensava a passare concorsi con il suo collega di studio Alpa: non aveva tempo per la politica, dedicandosi alla sua trasparente carriera. Il Presidente del Consiglio, piuttosto che sparare bufale sull’opposizione a reti unificate, dica agli italiani cosa vuole fare per l’epidemia Covid-19”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri.