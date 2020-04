Coronavirus, Lollobrigida: Oggi smantellamento Brain Suite del Sant’Andrea vergognoso capitolo gestione giunta Zingaretti

“La scellerata gestione della giunta Zingaretti sulla sanità nel Lazio vede oggi un altro vergognoso capitolo. Il sabato di Pasqua viene smantellata la Brain Suite dell’ospedale Sant’Andrea di Roma, sebbene il Consiglio regionale avesse votato per la sua riattivazione pochi giorni fa come proposto in un ordine del giorno del consigliere di Fratelli d’Italia Giancarlo Righini. Tale sala operatoria infatti è un’eccellenza della nostra regione grazie alla quale è possibile operare tumori cerebrali molto complessi, oltre a essere fondamentale per la ricerca e la didattica”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida. “La decisione presa dal management del Sant’Andrea, in piena emergenza Coronavirus, ci sembra fuori da ogni logica e dannosa per tutti gli abitanti del Lazio. I soldi stanziati per lo smantellamento di questa preziosa struttura potrebbero essere impiegati per distribuire mascherine di protezione, ora contingentate, agli operatori sanitari oppure per mettere in sicurezza i reparti dell’ospedale destinati al Covid. Interrogheremo il ministro Speranza per sapere se intende intervenire rispetto a questa azione della Regione che danneggia evidentemente il nostro Sistema Sanitario Nazionale”.

