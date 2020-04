Coronavirus, Varchi: Capo DAP venga a riferire su situazione carceri

“La situazione carceri è allarmante: i casi di contagio Covid emergono a decine e ancora non si hanno notizie certe. FDI ha chiesto, subito dopo i tumulti, che Basentini, capo del DAP, venisse a riferire in commissione Giustizia e rispondesse alle nostre domande, ma non si è ancora degnato di dare la sua disponibilità”.

Lo dichiara Carolina Varchi deputato di FDI e capogruppo in commissione Giustizia. “Mentre il Governo – prosegue Varchi – attiva inutili e dannosi strumenti “svuotacarceri”, dimentica di adottare rimedi a protezione della Polizia Penitenziaria, del personale amministrativo e sanitario, dei detenuti e di quanti compongono la vastissima “popolazione penitenziaria. Siamo molto preoccupati e pretendiamo un confronto per ottenere spiegazioni e fare le nostre proposte”

“Il capo del DAP e il Ministro della Giustizia – conclude il deputato di Fratelli d’Italia- non possono sottrarsi ancora al confronto, dopo oltre un mese dai tumulti l’unica azione intrapresa, nel perfetto stile delle sinistre italiane è uno “svuota-carceri”.