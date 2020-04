Giorgia Meloni a «Il Corriere della Sera»: «Da Conte propaganda e fango contro di noi. Un discorso da regime totalitario»»

L’ira del leader di Fratelli d’Italia: «Fatto inaudito. Fino a 2 giorni fa ho condiviso le sue posizioni all’Ue ma il premier pensa a far crescere la sua popolarità»

L’intervista di Paola Di Caro

È furiosa Giorgia Meloni: «È successo qualcosa di inaudito. Un punto di non ritorno nella nostra democrazia. Una cosa così è fuori dal mondo, è degna di un regime totalitario!». Le parole del premier Conte non se le aspettava: «Ma dove si è mai visto che un presidente del Consiglio convoca una conferenza stampa a reti unificate per parlare non di quello che fa e farà lui, ma di me? E senza contraddittorio. Il gioco non è pari, non si può fare un discorso istituzionale e, con la scusa, spalare fango sull’opposizione».

Conte dice che lei e Salvini mentite dicendo che il Mes è stato istituito ieri invece che nel 2012, quando non c’era lui ma voi. «Io? Non ero né al governo né in maggioranza. C’era Monti! Ma di cosa parla? Io ho detto che all’Eurogruppo è stato detto sì a uno strumento che il governo dichiarava di non prendere in considerazione. Ed è la verità. Il Mes è o non è una delle linee di finanziamento previste dal documento firmato da Gualtieri? Pretendo di dire la mia con la stessa visibilità di Conte».

Dove? «La Rai mi conceda lo spazio per replicare, in diretta tivù, a un attacco spropositato. Mi aspetto che intervenga il Presidente della Repubblica su un fatto così grave». Conte è premier… «E che significa? Siccome governa a botte di decreti pensa che l’Italia gli appartenga, che la tivù sia sua, che può fare quello che vuole? Gestire molto potere gli ha dato alla testa. È saltata ogni regola».

Conte vi accusa di rendere molto più difficile il suo lavoro in Europa. «Ma io ancora ieri (giovedì, ndr) per tutto il giorno ho detto che condividevo le sue posizioni, che faceva bene a dire che se l’Europa fosse rimasta sorda avremmo fatto da soli, che era giusto lottare perché l’Italia non fosse umiliata e che non andava attivato il Mes. Ero dalla sua parte».

Cioè, l’ha fraintesa? «No, sta facendo propaganda. Ne approfitta per far crescere la propria popolarità. Io non ne ho bisogno. Io sono una patriota, so quanto è difficile battersi per il proprio Paese e non sono stata io a fare i salamelecchi alla Merkel, ma lui. Se andiamo a testa alta sono contenta, è quello che chiedo».

Conte ha promesso che non cederà sulla richiesta di un fondo per la ripresa finanziato con gli eurobond. O riesce, o fallisce: forse non è propaganda, è una sfida. «Lo vedremo. Se la vincerà sarò contenta, perché amo l’Italia. Ma per vincere questa battaglia c’era bisogno di una piazzata del genere? Temo sia solo propaganda. Come ho visto fare troppe volte».

Brutto clima… «Non certo per colpa nostra: abbiamo fatto proposte serie, concrete, senza interessi di parte. Sono state respinte tutte. Nel Cura Italia c’è stata una chiusura ideologica nei nostri confronti. Adesso vedremo cosa succederà sul decreto liquidità. Il grande timore è che si risolva con un affare per le banche e molto meno per chi chiede prestiti, che magari serviranno a pagare altri prestiti pregressi concessi dalle banche…».

In tutto ciò, non teme che — con una posizione tanto rigida dell’Italia — l’Europa vada in pezzi? Anche i vostri colleghi sovranisti, olandesi in prima linea, non aiutano. «In ogni grande famiglia europea in questo momento ci sono divisioni interne, se è per questo il premier olandese sta a Bruxelles nello stesso partito di Renzi. E sull’Europa, questo è il momento della verità. Se non si adottano strumenti come gli eurobond, se non si riesce ad ottenere quello che serve vuole dire che l’Europa non c’è più. Non si ceda a patti umilianti. Vogliamo che Conte venga in Aula e si voti una mozione in cui si esclude il ricorso al Mes. Vogliamo fatti, non parole».