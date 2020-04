Mes. Fazzolari: Conte e governo fake news, ecco i  documenti

“Governo e forze di maggioranza diffondono fake news sul MES. Ecco i documenti: ‘Il trattato che istituisce il MES è stato sottoscritto dai 17 Paesi dell’Eurozona il 2 febbraio 2012 in una nuova versione che supera quella sottoscritta l’11 luglio 2011 (che non è stata avviata a ratifica in nessun Paese dell’Eurozona)’. Questo è l’inizio della relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica del MES firmata dai ministri Mario Monti e Moavero Milanesi. Ora Giuseppe Conte, il M5S e il Pd chiedano scusa agli italiani per la menzogna diffusa ai quattro venti, secondo cui l’attuale Trattato MES è stato firmato dal governo di centrodestra. Il Trattato capestro, tanto caro a sinistra ed europeisti vari, è stato imposto all’Italia con il golpe finanziario del 2011 attraverso Mario Monti per salvare le banche tedesche con i soldi dei popoli europei. Invece di gettare fango su Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia e il Centrodestra Conte pensi a respingere la nuova offensiva tedesca contro gli interessi italiani”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma di FdI.

ECCO I DOCUMENTI: