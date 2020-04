Anpal, Rizzetto: Ministro Catalfo ponga fine a gestione personalistica di Parisi

Altrimenti sarà anche lei responsabile e ne chiederemo dimissioni

“Se il Ministro Catalfo non porrà fine a questa gestione personalistica e incompetente dell’Anpal, sarà lei stessa responsabile per non aver esercitato il proprio potere di controllo sull’Agenzia per le politiche attive del lavoro e a quel punto non esiteremo a chiedere anche le sue dimissioni. Inadempienze, assenze e assurde spese non rese pubbliche e non ricollegabili alle proprie attività istituzionali hanno caratterizzato sin dall’inizio la presidenza Anpal di Domenico Parisi. Il Ministro Catalfo ci dica in particolare cosa ha fatto in questi mesi il suo Ministero dopo le ripetute denunce sollevate sulle spese personali di Parisi, che lui stesso si è autorizzato anche provvedendo a delle modifiche di dubbia legittimità dei regolamenti aziendali”.

E’ quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto che domani riceverà dal Ministro del lavoro una risposta in Commissione sul caso di Domenico Parisi.