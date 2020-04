Coronavirus, Baldini: Ministero salute dica sua posizione su efficacia dei test sierologici

Interrogazione FDI a ministro Speranza

“Il Ministero della Salute comunichi ufficialmente la sua posizione in merito all’efficacia dei test seriologici e dica chiaramente quali sono le iniziative condotte in merito alla prospettiva di razionalizzare al massimo i tempi di sperimentazione, di certificazione e di armonizzazione delle metodiche analitiche dei test. Chiediamo, inoltre, se lo stesso ministero della Salute non ritenga prioritario sollecitare e supportare sull’intero territorio nazionale, un programma di screening sierologico che consenta di garantire un adeguato approvvigionamento di sangue anche per le finalità terapeutiche correlate alla gestione delle patologie da Covid-19 e, nel contempo, operare una mappatura della popolazione, elemento indispensabile per superare l’attuale impasse sanitaria e socio-economica”.

Lo dichiara Maria Teresa Baldini, deputato di Fratelli d’Italia annunciando una interrogazione al ministro Speranza.